Эксперт: Зеленский попал в очень страшную ловушку

Украинский президент Владимир Зеленский смог на короткое время «купить себе подушку безопасности», сменив руководство силовых органов. Однако этот ресурс ограничен, и власти Украины не смогут долго удерживать под контролем силовиков, националистов и простых граждан, недовольных ситуацией в стране.

Такое мнение в комментарии информационному порталу «ПолитНавигатор» высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт-конфликтолог Владимир Мулык, по мнению которого глава государства попал в «страшную ловушку» госсистемы.

По словам эксперта, положение, в котором сейчас оказался президент Украины Владимир Зеленский на внутренней политической арене, является крайне плачевным. Единственная область, в которой Зеленский еще может на что-то влиять, это политический властный блок, так как все другие сферы – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Государственное бюро расследований, Специализированная антикоррупционная прокуратура и другие - уже заняты другими силами и их работа хорошо отлажена.

Перечисленные инстанции, по словам Мулыка, контролируют экономическую сферу украинского общества, а политическими проектами на Украине занимаются люди экс-главы МВД Арсена Авакова, несмотря на отставку которого, созданная им структура продолжает функционировать.

wikipedia.org / Нацгвардія України

Люди Авакова, уверен Мулык, продолжают работать и в украинской политике, а также под контролем экс-министра остаются и местные националистические группировки, одни из которых просто очень сложно перекупить, а другие в лучшем случае пойдут на внешний ребрендинг, оставив прежней суть.

«Не секрет, что Зеленского и пограничные, и СБУшные, и остальные спецназы кормят заграничными грантами по программам сотрудничества, — напомнил эксперт. — Сейчас пришли эти же Билецкие, правосеки (члены запрещенной в РФ организации "Правый сектор"), которые остались, остальные бесхозные, а им говорят – ну, ищите работу где-нибудь. Вот у них и начинаются массовые самоубийства».

Люди, которые столкнулись с нехваткой ресурсов, требуют от Зеленского, чтобы их «кормили через аппарат, через государственные структуры», но президент им в этом отказывает. Тогда они предлагают президенту стать его «крышей», но Зеленский отвечает, что у него уже есть «крыша» - это СБУ. Однако политическое управление, в которое Зеленский превращает Службу безопасности Украины, не может управлять процессами, так как тоже сталкивается с нехваткой ресурса.

ssu.gov.ua / Пресс-служба СБУ

«Зеленский попал в очень страшную ловушку, он начал прыгать с одного поля на другое — на юго-восток, потом на западное поле, у Петра Порошенко его забрал. Но это длится недолго. У меня такое впечатление, что он собирается выполнить заказ, расшатать ситуацию в стране и уйти. Дадут ли ему это сделать — вот, в чем вопрос», — считает Владимир Мулык.

На данный момент, по мнению эксперта, Зеленский остается на посту президенту Украины только потому, что страна ждет очередной пакет европейской финансовой помощи – Международный валютный фонд обещал Киеву субсидию на урегулирование коронавирусного кризиса. А без этой помощи очередной майдан мог бы грянуть в стране уже в ближайшее время – после Дня независимости Украины.

«Денег дали, и это дает возможность временного маневра Зеленскому. Но это недолго, потому что народ уже начинает петь песни узников замка Иф о том, что не нужно бояться крепостей, королей и паяцев, - предупредил эксперт. - Я сегодня встречался с бывшими силовиками — они улыбаются и об этом говорят».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Беспорядки уже анонсированы на ближайшую осень, именно поэтому Зеленский и начал заранее зачищать это поле, используя оставшиеся у него возможности. Таким образом эти «качели» не станут смертельными для украинских властей, так как денежная подушка безопасности позволит им устоять. Но в долгосрочной перспективе это не поможет изменить ситуацию на Украине, заключил Владимир Мулык.