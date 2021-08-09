Глава ЦИК отреагировала на обращение Булановой по избирательной кампании в Петербурге

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ответила на обращение Татьяны Булановой с просьбой обеспечить честные и равные выборы в Петербурге.

Памфилова отметила, что ЦИК РФ трижды выражала недоверие избирательной комиссии, которой предлагали самораспуститься. Она подчеркнула, что не самоустраняется и дает еще один шанс комиссии навести порядок в избирательной кампании города.

"В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения — взвешенными", — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК РФ.

Ранее Татьяна Буланова записала обращение к Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации. Поводом стал запрет петербургских чиновников на распространение агитационных баннеров партии "Родина". Буланова попросила обеспечить честные и открытые выборы для всех кандидатов.