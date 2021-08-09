«Не в КНДР живем»: Малосолов поддержал продажу пива на российских стадионах

Футбольный эксперт Андрей Малосолов заявил, что инициатива правительства о снятии запрета на продажу пива на всех спортивных стадионах является «правильной и необходимой». По его словам, это «наведет порядок» в российском спорте.

«Я двумя руками приветствую эту инициативу. Мы живем в XXI веке, а не в КНДР. И считаю, что это решение во многом наведет порядок в футбольной сфере», — заявил Малосолов в разговоре с «Политикой Сегодня».

Ранее Правительство РФ предложило разрешить продажу пива не только на футбольных стадионах, но и на других спортивных комплексах. По сведениям РБК, законопроект с соответствующими поправками подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

pexels.com / vedanti / CC0 License

Уточняется, что запрет сохранится только для детско-юношеских спортивных мероприятий — на всех остальных состязаниях организации и индивидуальные предприниматели смогут предлагать болельщикам пиво и пивные напитки.

По прогнозу первого замминистра спорта Азата Кадырова, который подтвердил подлинность документа, дополненный законопроект может вступить в силу уже со следующего года.

Малосолов посетовал, что сегодня телеканалам позволяют рекламировать только безалкогольное пиво, однако при этом в каждом магазине можно найти абсолютно любые спиртосодержащие напитки. По его мнению, это не что иное, как самообман.

«Мы на протяжении многих лет сами себя обманываем. Мы все выступаем, чтобы в футбол вкладывались деньги с рынка, от коммерческих партнеров. Но на протяжении долгих лет абсолютно потенциального союзника и спонсора футбольных клубов в виде пивных брендов и компаний туда почему-то не допускаем», — рассуждает собеседник «ПС».

fc-zenit.ru / ФК Зенит

При этом многолетний запрет на продажу пива наносит серьезный ущерб доходам футбольных клубов, констатировал Малосолов. В частности, владелец «Спартака» Леонид Федун ранее заявил о потере 1 млрд рублей.

«Если люди хотят выпить, они все равно это сделают, но где-то в ресторане или кафе в километре от стадиона или просто на лавочке. Они приходят на стадион, не получают цивилизованную услугу, которую могли бы получить. Как это принято в Германии или Нидерландах», — обратил внимание спортивный функционер.

Он добавил, что возврат пива на спортивные объекты не повлияет на поведение болельщиков, поскольку сегодня на стадионах крайне строго соблюдают меры безопасности.

«Сейчас на стадионах работают стюарды, которые этим занимаются, и полиция, и видеонаблюдение. Сейчас совершать хулиганские действия себе дороже, потому что могу возбудить административное или уголовное дело. Я спокоен за здоровье нации в этом смысле», — подытожил Малосолов.

Подробнее о новых поправках к законопроекту и о том, почему в России изменили отношение к пиву в спорте, читайте в статье «ПС».