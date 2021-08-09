"Сибирь" начала предсезонный турнир Ромазана с победы над "Ак Барсом"

Новосибирская "Сибирь" начала Мемориал имени Ромазана с уверенной победы над казанским "Ак Барсом" со счетом 3:0.

Шайбами в составе победителей отметились Антон Ведин, записавший на свой счет дубль, а также Илья Морозов. Ворота "Ак Барса" защищал новичок клуба Игорь Бобков, а у "Сибири", в свою очередь, Антон Красоткин. Первый матч в составе казанцев провел канадский форвард Джордан Уил, который должен в следующем сезоне заменить французского центрфорварда Стефана Да Косту. Вечером 9 августа в

Магнитогорске сыграет местный "Металлург" против нижнекамского "Нефтехимика". "Сибирь" свой следующий матч проведет с хабаровским "Амуром", а "Ак Барс" встретится в "Магниткой".