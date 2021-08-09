Верховный суд РФ признал законным отказ ЦИК в допуске Грудинина на выборы в Госдуму

Верховный суд России не удовлетворил жалобу Павла Грудинина на отказ Центральной избирательной комиссии в допуске на выборы в Государственную думу.

Согласно судебному постановлению, решение ЦИК о снятии с выборов директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина признанно законным.

Бывший кандидат в депутаты Госдумы Грудинин был отстранен от выборов из-за того, что имел более 16 тысяч акций офшорной компании. В связи с этим, Генпрокуратура России также назвала решение Центризбиркома о снятии политика Грудинина с выборов законным, сообщал ФАН.