Коробко дал оценку инициативе Татьяны Булановой о доплатах пенсионерам

Предложение певицы Татьяны Булановой по поддержке пенсионеров является минимальной и скромной просьбой, считает телевизионный продюсер Александр Коробко.

Артистка Татьяна Буланова баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга от партии "Родина". Подготовленная ею предвыборная программа чем-то не понравилась местным чиновникам. Певица акцентировала на этом внимание в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором она попросила обеспечить всем партиям равные условия на выборах в Северной столицы.

Проект Булановой под названием "Ленинградская надбавка", который предполагает доплаты для пенсионеров, приведет к повышению уровня жизни, считает кинорежиссер. Такая инициатива назрела не только в Санкт-Петербурге, рассказал Коробко в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Удивительно, что певице Татьяне Булановой с ее более чем скромным предложением пытаются еще и вставить палки в колеса. Почему скромным? Поясню. Дело в том, что бедность, совершенно неадекватные пенсии и зарплаты — это угроза национальной безопасности страны", — заявил Коробко.

В поддержку Татьяне Булановой также выступила актриса Мария Кожевникова. Артистка поддержала стремление кандидата от "Родины" помочь пожилым людям.