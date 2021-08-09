Кабмин Молдавии решил отозвать Головатюка с должности посла в Москве

Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Дипломата ранее вызвали в Кишинев для консультаций, которые касаются деятельности дипмиссии. После пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что ведомство передало кабинету министров проект, который касается отзыва посла.

Гаврилица в ходе заседания правительства заявила, что предложение о Головатюке было принято. По данным местных СМИ, власти рассматривают новую кандидатуру на вакантную должность.