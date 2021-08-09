Проект Е-3. Зачем в СССР хотели устроить атомный взрыв на Луне

Еще до того, как американский космонавт Нил Армстронг ступил на поверхность Луны в 1969 году, в США и Советском Союзе искали другие способы покорить спутник Земли. Ученый Питер Кузник и кинорежиссер Оливер Стоун в своей книге «Нерассказанная история США» писали, что в конце 1950-х годов Соединенные Штаты хотели взорвать на Луне атомную бомбу.

Неудивительно, что аналогичный сценарий прорабатывали и советские ученые. Секретный проект Е-3 подразумевал запуск спутника с атомным зарядом на борту, инженеры даже соорудили макет конструкции, которой суждено было отправиться в космос. Однако в один момент процесс свернули по инициативе его автора, пишут эксперты исторического портала «Русская семерка».

Атомная наука

Для чего же было взрывать лунную поверхность? Дело в том, что доказать первенство по-другому не представлялось возможным: самые крупные спутники, достигшие Луны, разбивались. Из-за этого открыто заявить о покорении небесного тела было нельзя. Атомный взрыв мог показать всему миру, что Советский Союз первым «коснулся» спутника Земли, пусть и немного радикальным образом.

Разрешить эту задачу вызвался физик Яков Зельдович, который в 1957 году приступил к разработке секретного проекта. Изначально ученые хотели разместить на спутнике большое количество более «доступной» взрывчатки, но позже от идеи отказались: взрыв, способный разрушить многоэтажный жилой дом, было бы трудно разглядеть с Земли.

ТАСС / Морковкин Анатолий

Внешне проект Е-3 напоминал морскую мину, поскольку вся его поверхность была покрыта длинными антеннами — «взрывателями», которые реагировали на соприкосновение с целью и давали реакцию, необходимую для взрыва. Такую конструкцию утвердил лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

У проекта были и свои противники. В частности, ученый Мстислав Келдыш (многие называют его идеологом советской космической программы) отказался «на людях» разговаривать о Е-3. По его мнению, другие страны могли неправильно понять Советский Союз. Но и без объявления о взрыве было не обойтись, иначе Соединенные Штаты пропустили бы «фейерверк» на Луне.

К тому же проект был интересен и более миролюбивым ученым. Мощный взрыв мог поднять над поверхностью облако лунного вещества, благодаря чему можно было бы проанализировать ее состав.

pixabay.com /

Большие риски

Многочисленные трудности не дали советским инженерам довести секретный проект до конца. К примеру, макет спутника с атомной бомбой требовал максимальной точности, поскольку малейшая ошибка могла привести к атомному взрыву не на Луне, а на советском космодроме. При еще одном неблагоприятном сценарии космический объект не долетал до цели и падал обратно на Землю.

При этом никто не мог предположить, в какую именно точку земного шара могла прилететь смертоносная бомба. Атомный взрыв на территории Соединенных Штатов мог привести к Третьей мировой войне: американцы вряд ли поверили бы, что Советский Союз «случайно» попал атомной бомбой по их стране.

Эти и многие другие факторы заставили Якова Зельдовича свернуть собственный проект. Через несколько лет под тем же кодовым наименованием стартовала другая программа, целью которой были снимки обратной стороны Луны. Обе попытки запуска космических аппаратов в 1960-м году закончились провалом.