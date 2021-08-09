Российские олимпийцы прибыли в Москву из Токио

Россияне встретили последний рейс с олимпийцами, которые прибыли в Москву из Токио. Спортсменов, завоевавших 71-у медаль на Олимпийских играх, встретили с цветами и оркестром.

В Москву прибыл рейс с мужской сборной по волейболу, женской командой по гандболу, командами по художественной гимнастике и синхронному плаванью, а также другие спортсмены.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Россияне привезли с собой 23 бронзовых, 28 серебряных и 20 золотых наград. В итоговом медальном зачете сборная России заняла пятое место. По общему количеству медалей Россия оказалась на третьей строчке.