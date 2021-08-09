Шугалей не поддержал идею КПРФ о продлении рабочей недели в России

Инициативу представителя КПРФ Николая Арефьева о продлении рабочей недели в России не поддержал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Депутат от компартии Арефьев заявил, что продление рабочей недели поможет избавиться от "полнейшей разрухи". Он считает, что граждане должны трудиться по субботам и воскресеньям. При этом Конституция России гласит, что нормой рабочего времени для человека считается 40 часов в неделю. Подобная инициатива не подкреплена весомыми аргументами, считает Шугалей.

"Я не думаю, что нужно увеличивать рабочую неделю, скорее нужно повышать качество работы: уверен, что многие предприятия и бизнес работают не на полную свою мощность", — передает слова социолога ФБА "Экономика сегодня".

Улучшить производительность труда можно с помощью наращивания инвестиций в образование, науку, здравоохранение и подготовку кадров. С каждой отраслью необходимо работать в индивидуальном порядке. Шугалей уверен, что качество труда можно повысить без увеличения рабочей недели.