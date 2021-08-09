Политолог Шаповалов назвал «Ленинградские надбавки» Булановой важной инициативой

Российский политолог Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» положительно оценил идею заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой ввести денежные надбавки для петербургских пенсионеров.

Певица представляет партию «Родина» и продвигает проект «Ленинградская надбавка», который направлен на помощь пожилым людям.

«Эта инициатива является абсолютно актуальной, важной и ценностной, то есть это не какие-то абстрактные идеи, которые невозможны в реальном исполнении», — считает Шаповалов.

Политолог отмел критические замечания о популистском характере проекта, отметив, что от Булановой исходит социально ориентированная инициатива, которую необходимо обсуждать, детально рассматривать и реализовывать.

«Очевидно, что данная идея будет интересна как действующим пенсионерам, так и другим категориям избирателей. А в этом смысле, простите за каламбур, мы все будущие пенсионеры и всех нас, в том числе работающих, и даже молодых избирателей, интересует будущее», — подчеркнул Шаповалов.

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Отдельно политолог указал на актуальность надбавок в таких крупных мегаполисах, как Петербург, где «держится достаточно высокий уровень цен на основные продукты питания».

«И в целом жить недешево в крупных городах в России и, конечно, в этом смысле данная инициатива, безусловно, должна быть воспринята позитивно», — сказал собеседник.

Шаповалов уверен, что «Ленинградские надбавки» привлекут внимание значительной части жителей и избирателей Северной столицы.

Ранее идею Татьяны Булановой поддержал и актер Борис Смолкин. Звезда сериала «Ленинград» признался, что положительно относится к предложениям, направленным на помощь населению.