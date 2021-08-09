Лукашенко назвал условие, при котором откажется от диалога с Западом

Белоруссия ограничена в ресурсах, поэтому вынуждена реагировать на агрессию Запада любыми доступными ей способами. Так президент Александр Лукашенко на пресс-конференции во Дворце Независимости объяснил чрезвычайную ситуацию, возникшую на границе с Литвой из-за нелегальных мигрантов.

Напомним, конфликт между Минском и Европой начался в начале июля на фоне ареста бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистской организацией) Романа Протасевича.

В знак протеста Евросоюз решил наказать Лукашенко рядом жестких санкций, а тот в свою очередь нанес ответный удар, заявив, что больше не станет выполнять соглашение по контролю за границами со странами ЕС, подписанное в апреле 2020 года. Это привело к тому, что поток нелегалов на границе с Литвой за минувшие шесть месяцев превысил показатель за весь 2020 год уже в 50 раз.

«Нет, мы не шантажируем никого. Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать. И мы реагируем. Уж извините, как можем и как умеем», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что не станет отказываться от сотрудничества с Западом в ряде принципиально важных вопросов. Он привел в качестве примера помощь Соединенным Штатам в борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов.

Вместе с тем глава государства последовал примеру российского президента Владимира Путина и напомнил и США, и Европе о существовании «красной черты», которую настоятельно рекомендовал не пересекать.

«Для американцев это [работа по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов] вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать. Но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно "красную черту", мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем», – отметил президент Белоруссии.

gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Отметим, месяц назад власти Литвы озадачились строительством забора на границе с Белоруссией, посчитав, что колючая проволока и камеры помогут остановить проникновение беженцев в Евросоюз. Проект обошелся Вильнюсу в 40 млн евро. На помощь тогда подоспел и Брюссель, стянувший на литовско-белорусскую границу дополнительные вооруженные патрули, переводчиков, специалистов по работе с мигрантами и два вертолета.

Позже в интервью арабскому телеканалу Sky News Arabia Лукашенко признался, что был готов к санкциям Евросоюза после задержания Протасевича. Он отметил, что экономику Белоруссии это не пошатнуло, напротив, объем ВВП в первые полгода вырос на 3,5%.