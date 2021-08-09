Певец Сергей Трофимов видит в Булановой хорошего политика

Артист Трофимов заявил, что Татьяна Буланова честный человек, который трезво оценивает текущее положение пенсионеров. Он считает, что из певицы получится хороший политик.

В беседе с журналистами издания "Экономика сегодня" российский музыкант посетовал, почему общественность так негативно настроена на попытки артистов попробовать себя в политике.

"У нас в России профессиональных политиков вообще нет, там все, кому не лень – начиная от спортсменов, заканчивая космонавтами. Почему артисты должны быть хуже?" — задался вопросом Трофимов.

Артист уверен, что Буланова смогла адекватно оценить положение пенсионеров при достаточном количестве денег у государства и за счет своих личных качеств сможет исправить это.

"<...> при триллионах рублей, которые непонятно зачем лежат без движения в государственном бюджете, я считаю, что это просто какое-то издевательство над людьми. А Таня Буланова очень честный человек, очень совестливый», — заключил артист.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова баллотируется от партии "Родина" в депутаты в Законодательное собрание Петербурга. Для реализации своих намерений певица предложила социально-значимый проект "Ленинградские надбавки", который предполагает ежемесячные дополнительные выплаты пенсионерам.

Более 70 тысяч петербуржцев поддержали идею своими подписями. Однако городские чиновники оказались не рады такой инициативе. Поэтому Буланова записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, где потребовала равных условий для всех кандидатов. На защиту певицы и ее проекта встали такие известные люди, как Андрей Ургант, Евгений Дятлов, художник Никас Сафронов и другие.