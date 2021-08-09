Анекдот Норкина про Вовочку и индийский экспорт вызвал бурную реакцию зрителей

Телеведущий Андрей Норкин развеселил гостей программы «Место встречи» историей про персонажа современных анекдотов Вовочку и экспорт из Индии.

Завершая очередной выпуск передачи, Норкин решил обсудить с гостями экономику. Ведущий уточнил, что не будет шутить об «экспорте демократии» — так политические эксперты окрестили действия Запада, который навязывает свои ценности странам с другим политическим и общественным укладом.

«Конечно, хотелось бы, чтобы экспорт был традиционным. Чтобы не было ни "экспорта демократии", ни экспорта неприятностей — это все один и тот же негатив», — отметил Норкин.

После ведущий рассказал гостям студии историю про экономический урок и школьного хулигана Вовочку.

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В анекдоте «отличник» с плохими оценками пытается вспомнить известные продукты индийского экспорта, но подсказка педагога не помогает разобраться в экономике, а вскрывает наболевшую проблему родственников Вовочки.

«Учительница говорит: "Дети, продолжаем проходить Индию. Сегодня начинаем экономическую часть. Вовочка, ну-ка скажи, какую продукцию Индия экспортирует традиционно в нашу страну?" "Традиционно экспортирует Индия? Я не знаю". "Ну подумай, что ваша семья каждое утро пьет?" "Рассол?"» — пошутил Норкин.

Традиционно, гости и зрители «Места встречи» ответили громким смехом и аплодисментами на юмористический финал выпуска общественно-политического ток-шоу.

Ранее ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев остро пошутил про президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и Польшу.