Панкратов-Черный и Лещенко выступили в поддержку "Ленинградской надбавки" Булановой

Народные артисты России Александр Панкратов-Черный и Лев Лещенко поддержали пенсионную инициативу Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка".

Артисты отметили важность этого проекта для российских пенсионеров в беседе с изданием "Народные новости". Александр Панкратов-Черный подчеркнул, что люди, которые работают всю жизнь, должны получать хорошие пенсии. Поэтому такая инициатива певицы, несомненно, правильная, сообщил актер.

Советский и российский исполнитель Лев Лещенко также положительно оценил предложенный Булановой и партией "Родина" проект.

"Нужное, абсолютно нужное решение. Я считаю, что это совершенно правильный шаг со стороны Татьяны", — указал Лещенко.

Буланова ранее заявила, что местные чиновники запретили политической партии "Родина" расклеить агитационные плакаты на улицах Санкт-Петербурга без уважительных причин. Возмущенная действиями властей города Буланова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой обеспечить всем партиям равные права на выборах. Исполнительница считает, что о нарушениях местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии "Родина" не осведомлен губернатор Александр Беглов.