Участник культовой группы "На-На" считает справедливой "Ленинградскую надбавку" Булановой

Кандидат в депутаты Татьяна Буланова предложила реальную меру поддержки для пенсионеров. Участник группы "На-На" Владимир Политов полностью разделяет данную идею.

Певица, которая баллотируется от партии "Родина" в петербургский ЗакС, настаивает на введении в городе "Ленинградской надбавки". Суть инициативы проста — увеличить выплаты пожилым горожанам. Группа местных чиновников не согласилась с таким предложением, после чего у Булановой и партии начались проблемы с ведением агитации.

Исполнительнице пришлось записать ролик с обращением к председателю ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила ее вмешаться, чтобы каждый участник предвыборной гонки получил действительно равные права и возможности.

Между тем растет количество горожан, которые поддерживают инициативу певицы. Десятки российских знаменитостей уже выразили солидарность. Владимир Политов всецело выступил за новые выплаты для пенсионеров, сообщал ФАН.

Певец из группы "На-На" напомнил, что в Москве увеличили пенсии. Для пенсионеров в области ничего не поменялось. По мнению Политова, такая ситуация является несправедливой. Он считает, что у Булановой есть шанс добиться принятия "Ленинградской надбавки".