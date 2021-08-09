Три страны попали в список самых желанных направлений россиян

Журналисты выяснили у россиян, куда им хочется отправиться в путешествие. Опрос проведен совместно с мессенджером Viber.

Больше половины россиян уже отгуляли отпуск. Среди тех, кто еще не отдыхал, 38% заявили, что не планировали делать это. Еще 37% респондентов отметили, что не накопили на поездку куда-либо. Среди тех, кто хочет отправиться за границу, большинство отдает предпочтение европейскому направлению.

Россияне готовы на путешествия в пределах страны. Еще их интересуют поездки в Италию и Испанию, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. Решающим фактором при выборе места для путешествия для многих является безопасность. Такой позиции придерживаются 33% опрошенных. Еще 28% респондентов обращают внимание на доступность моря. Остальные отталкиваются от возможности въезда в зависимости от наличия прививки или ее отсутствия.