Второй взрыв прогремел на НЛМК в Липецке

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошло еще одно ЧП. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв произошел во время ремонтных работ в том же месте, что и предыдущий. После этого последовало небольшое возгорание. На месте происшествия работали десять единиц техники.

Первый взрыв на НЛМК зафиксировали в 09:59 по московскому времени на кислородно-распределительном пункте, который находится в пристройке к конвертерному цеху №2. Возникший на площади 40 кв. метров пожар потушили в течение часа. Уточняется, что пострадавших и жертв нет.