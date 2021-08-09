Найденный с переломами звезда «Штрафбата» скончался в реанимации

Российский актер Игорь Регнер умер в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание.

Накануне артиста нашли в собственной квартире в предсмертном состоянии. У него диагностировали тупую травму груди, перелом левой лучевой кости и множественные переломы ребер. Он не смог самостоятельно рассказать о причинах травм ввиду тяжелого состояния, поэтому в полицию о произошедшем сообщили медики.

Регнер больше недели находился в коматозном состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже друг актера рассказал, что тот упал с лестницы возле подъезда. Однако в травмпункте врач сказал, что при закрытом переломе ребер госпитализация не нужна. Через шесть дней артисту стало хуже.

Игорь Регнер запомнился своим зрителям по таким сериалам, как «Ледниковый период», «Солдаты», «Час Волкова» и другие. Также он появился в фильмах «Железнодорожный романс», «Любить по-русски 2» и «Романовы. Венценосная семья».