Пенное эмбарго. Почему продажа пива на стадионах «наведет порядок» в российском спорте

Правительство РФ предложило снять запрет на продажу пива не только на футбольных стадионах, но и на объектах всех видов спорта. Законопроект с соответствующими поправками подписал вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, передает РБК со ссылкой на документ.

Новые поправки кабмин внесет перед вторым чтением, которое состоится уже после сентябрьских выборов в Госдуму. До этого момента проект закона также должен будет пройти профильную комиссию.

О чем поправки?

Вот уже 16 лет любители футбола лишены возможности пронести на трибуну пенный напиток. С 1 января 2005 года в России официально запретили продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях. Тогда же ограничили его рекламу на стадионах и по ТВ.

Однако в декабре 2019 года в сердцах болельщиков затеплилась надежда. Тогда первое чтение в Госдуме прошел законопроект о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей.

pixabay.com/PD /

Согласно документу, употреблять этот напиток разрешалось только в специально организованных местах. При этом находиться с ним на трибунах по-прежнему нельзя.

Новые поправки подразумевают, что запрет снимут не только с футбола, но и со всех остальных видов спорта. Подлинность этого документа подтвердил РБК первый замминистра спорта Азат Кадыров.

Розничную торговлю пивом и пивными напитками разрешат организациям и индивидуальным предпринимателям. Поправки не коснутся лишь детско-юношеских спортивных мероприятий.

Если общероссийская спортивная федерация или профессиональная спортивная лига не являются собственниками или пользователями спортивного сооружения, где продают алкогольную продукцию, то стороны должны заключить соглашение между собой.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клубы теряют миллиарды

Примечательно, что еще в 2013 году президент Владимир Путин официально разрешил «розничную продажу и потребление алкогольной продукции» на стадионах и в фан-зонах. Запрет снимался только на время Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, финальная часть которого проходила в РФ.

Правда, речь шла исключительно о товарах ФИФА и его партнеров. По подсчетам организации, на матчах турнира было продано 3,2 млн бутылок/банок пива, в том числе алкогольного. При этом крупное футбольное действо прошло удивительно мирно.

Именно это и стало главным аргументом сторонников возвращения пива на стадионы. В июле 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов поделился, что за шесть матчей чемпионата мира в Казани было продано пива на 89 млн рублей и «никаких эксцессов, никаких проблем».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В ответ Путин пообещал рассмотреть этот вопрос:

«Если уж мусульмане просят к пиву либерально подойти, посмотрим».

Неоднократно о своей позиции заявляли и сами футбольные клубы. По словам руководства, отсутствие пива на матчах наносит серьезный ущерб их доходам. К примеру, владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял о потере 1 млрд рублей.

По грядущему законопроекту, все полученные от продажи средства будут направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта. На последний, к слову, должны выделять не менее 20% общего объема.

Соревнования, на которых разрешат торговать пивом, определит правительство. Осуществить это также можно будет лишь при наличии соглашения с общероссийскими спортивными федерациями и лигами.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Не надо себя обманывать»

В беседе с «Политикой Сегодня» футбольный эксперт Андрей Малосолов заявил, что «двумя руками» приветствует правительственное решение. По его словам, оно не просто «правильное», а «необходимое» для всей спортивной сферы.

«Мы живем в XXI веке, а не в КНДР. И считаю, что это решение во многом наведет порядок в футбольной сфере», — заявил Малосолов.

Собеседник издания обратил внимание, что по телевидению сегодня разрешают рекламировать только безалкогольное пиво. Однако практически все магазины в России предлагают широкий ассортимент самых разных алкогольных напитков.

«Мы на протяжении многих лет сами себя обманываем. Мы все выступаем, чтобы в футбол вкладывались деньги с рынка, от коммерческих партнеров. Но на протяжении долгих лет абсолютно потенциального союзника и спонсора футбольных клубов в виде пивных брендов и компаний туда почему-то не допускаем», — посетовал эксперт.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Из-за этого футбольные клубы недополучали прибыль, а болельщики были лишены возможности абсолютно «естественной и цивилизованной услуги», констатировал Малосолов.

«Если люди хотят выпить, они все равно это сделают, но где-то в ресторане или кафе в километре от стадиона или просто на лавочке. Они приходят на стадион, не получают цивилизованную услугу, которую могли бы получить. Как это принято в Германии или Голландии», — рассуждает собеседник «ПС».

Спортивный функционер добавил, что пиво никоим образом не провоцирует буйное поведение болельщиков, что подтвердилось на ЧМ-2018. К тому же меры безопасности на стадионах организованы на высочайшем уровне.

«Сейчас на стадионах работают стюарды, которые этим занимаются, и полиция, и видеонаблюдение. Совершать хулиганские действия себе дороже, потому что могут возбудить административное или уголовное дело. Я спокоен за здоровье нации в этом смысле», — подытожил эксперт.

Ньюинформ /

Как спрогнозировал Азат Кадыров, законопроект может вступить в силу уже со следующего года.

«Мы считаем, что эти идеи заслуживают поддержки. В документе не конкретизируется вид спорта. Речь идет в целом о спорте и возможности торговли на спортивных объектах», — цитирует его РБК.

Не исключено, что депутаты Госдумы поддержат новые поправки. Об этом, в частности, заявлял президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк в 2019 году.

«Пивные компании за границей привязаны к хоккейным и футбольным клубам. А культура пития зависит от каждого человека. Мы не пропагандируем крепкие напитки. Как президент ФХР, я считаю, что этот договор пойдет на пользу. В Думе я буду голосовать за возврат алкогольного пива на трибуны», — говорил Третьяк.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил за то, чтобы на стадионы вернули не только пиво, но и водку. По его словам, за это время уровень культуры среди россиян возрос, а «напиться можно и до футбола».