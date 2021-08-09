Манукян о фильме "Солнцепек": люди должны узнать правду о событиях в Донбассе

Блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал киноленту "Солнцепек", которая рассказывает о трагических событиях 2014 года в Луганске.

Трейлер долгожданной кинопремьеры "Солнцепек" появился в Сети. Выход фильма запланирован на 12 августа. Создатели ленты обещают, что картина максимально честно покажет события, которые происходили в столице Луганской Народной Республики в 2014 году.

Манукян в интервью журналистам "Слово и Дело" назвал появление военной драмы о Донбассе своевременным, отметив, что в российском обществе растет запрос на такие шедевры. По его словам, настало время донести до массового зрителя всю правду о событиях, которые происходили на Украине в 2014 году.

Эксперт отметил, что все неравнодушные к теме Донбасса дадут положительную оценку этому произведению и смогут узнать правду о событиях тех лет.