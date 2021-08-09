Специалисты расскажут о проблемах ритуального рынка России в прямом эфире

Эксперты обсудят актуальное положение рынка ритуальных услуг в Российской Федерации в ходе прямого эфира Медиагруппы "Патриот".

Граждане страны стали тратить меньше денежных средств на ритуальные услуги, пишет Федеральное агентство новостей. Такие выводы сделали эксперты, основываясь на информации, представленной Федеральной службой государственной статистики.

В рамках пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" аналитики обсудят вопросы, актуальные для ритуального бизнеса России на фоне COVID-19. Эксперты выяснят, сколько стоит похоронить человека, а также отметят роль криминальных структур в этой сфере. В числе участников прямого эфира — депутат Петрозаводского городского совета, исполняющий обязанности директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела "Мемориaл" Дмитрий Данильев.

Пресс-конференция пройдет 9 августа в 16:00 в пресс-центре медиахолдинга. За прямым эфиром можно следить по этой ссылке.