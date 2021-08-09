Лукашенко допустил принятие России в состав Белоруссии

Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» (аналог ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным) допустил, что в определенный исторический период Россия может войти в состав Белоруссии. Так Лукашенко ответил на вопрос журналистов об интеграции двух стран.

«Может мы и будем одним государством. Может мы и будем в составе России. Может Россия будет в составе Белоруссии, кто его знает, как повернется дело?», — заявил президент.

Также Александр Лукашенко посетовал, что пока «не определился» со своим отношением к следующему президенту страны. Его отставка ожидается уже «очень скоро», цитирует высокопоставленного спикера информационное агентство «БелТА».