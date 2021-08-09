Генпрокуратура поддержала решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов в Госдуму

Решение Цинтризбиркома о снятии кандидатуры ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в Госдуму законно о обоснованно, заявили в Генпрокуратуре.

Представители надзорного органа подвергли критике решение Грудинина оспорить решение ЦИК в Верховном суде. Генпрокуратура оценила действия Центризбиркома с точки зрения избирательного законодательства и пришла к выводу, что документы, попавшие в распоряжение компетентных органов, являются достаточным основанием для исключения предпринимателя из федеральных списков КПРФ.

"Полагаем, что оспариваемое решение ЦИК является законным и обоснованным", — подчеркнули в пресс-службе.

Решение о снятии Павла Грудинина с выборов было принято после обращение в ЦИК его жены Ирины. После проверки Генпрокуратуры было установлено, что член федеральных списков КПРФ владеет 16 тысячами акций оффшорной компании Bontro в Белизе. Глава ЦИК Элла Памфилова отказалась давать оценку действиям предпринимателя, однако подчеркнула, что они идут вразрез с избирательным законодательством России.