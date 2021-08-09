Комсолев уверен в массовой поддержке идеи Булановой о "Ленинградской надбавке"

Судья в отставке, адвокат Владимир Комсолев уверен, что Татьяна Буланова сможет отлично себя проявить в политике, поскольку она искренне заинтересована в благополучии граждан.

Комсолев уверен в успехе кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга Татьяны Булановой. По словам адвоката, за свою карьеру артистка заработала отличную репутацию — многие люди ей доверяют, а значит, и отдадут за певицу свои голоса.

Отдельно судья в отставке похвалил инициативу Булановой "Ленинградская надбавка" о дополнительных выплатах пенсионерам. Он отметил, что звезда в начале своей политической карьеры взялась за важную и сложную проблему, которая требует кропотливого труда.

"Необходимо работать, думаю, Буланова будет делать это. Ее ждет много объемной работы, но она в этом заинтересована, как и заинтересована в интересах граждан", — с уверенностью заявил Владимир Комсолев в беседе с NewInform.

Сама Буланова на днях обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обеспечить открытые и честные выборы в Санкт-Петербурге. По словам певицы, она и ее коллеги по партии "Родина" столкнулись с проблемами во время предвыборной агитации. Она уверена, что местные чиновники начали мешать избирательной кампании "родинцев" из-за инициативы "Ленинградская надбавка".