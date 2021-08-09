Россияне назвали главные критерии выбора мест при покупке билетов на поезд

Сервис для покупки билетов провел опрос своих пользователей и выяснил, какие факторы при выборе мест на поезд российские пассажиры считают основными.

Главным почти для 30% опрошенных оказался выбор верхней или нижней полки. Довольно большое число пассажиров, почти 23%, обращают внимание на то, сколько мест рядом уже занято. Многим важно также и направление движения — по ходу поезда или против. Примерно столько же людей придают значение выбору места на — "боковушке" или в основной части плацкарта. Важно также наличие розеток и расстояние до туалета.

Пассажирам сидячих вагонов самым важным показалось наличие столика, 1% респондентов назвал значимым расстояние до проводника. Путешествующим в скоростных поездах типа "Сапсан" и "Ласточка" важно, будет ли место у окна или в проходе, а также — в солнечной или теневой стороне вагона.

Ранее сотрудники РЖД рассказали о планах по запуску высокоскоростного поезда "Ласточка", который будет курсировать между Омском и Екатеринбургом, сообщает сайт 360tv.ru.