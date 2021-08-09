Неизвестный с ножом проник на территорию частного детсада в Петербурге

Мужчина с ножом в руках ворвался на территорию частного детского сада в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в Кудрово, сообщила администрация района в своем Telegram-канале. По словам очевидцев, проникший на территорию мужчина находится в неадекватном состоянии. Детский сад расположен на Европейском проспекте. К месту происшествия уже прибыли силы полиции.

Неизвестный вскарабкался на одну из беседок во внутреннем дворе. Он сам попросил встречи с органами правопорядка. В момент произошедшего на территории не было детей. Персонал детсада вызвал полицию. В дальнейшем мужчина скрылся в неизвестном направлении.