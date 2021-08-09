Кинорежиссер Светозаров пожелал Булановой успехов в преддверии выборов в ЗакС Петербурга

Российский кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров назвал недопуск к наружной агитации плакатов партии "Родина" дискриминацией.

Режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" прокомментировал новость о том, что певица, кандидат в ЗакС Петербурга от партии "Родина" Татьяна Буланова записала видеообращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой. Заслуженная артистка, в частности, призвала обеспечить равные условия для всех в законном праве избирать и быть избранными. Причиной стало то обстоятельство, что петербургские чиновники вставляют "палки в колеса" артистке.

"Безусловно. Тут ответ однозначный. Конечно, это возмутительно. Самое возмутительное, что ей (Булановой. — Прим. ред.) даже ничего не объяснили. Это какая-то дискриминация", — цитирует Светозарова ФАН.

На предстоящих выборах в парламент Северной столицы кинорежиссер пожелал певице успехов. Также он обратил внимание, что многие отрасли культуры сейчас нуждаются во внимании со стороны политиков.

Юмористка Клара Новикова ранее поддержала выдвижение в ЗакС Татьяны Булановой с инициативой "Ленинградская надбавка".