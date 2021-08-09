«Неравноправные партнеры». Что Зеленский предложит Байдену на переговорах в США

Киев раскрыл подробности готовящейся встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Главы государств встретятся 30 августа в стенах Белого дома, чтобы обсудить вопросы безопасности, политического и экономического сотрудничества, рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — заявил Кулеба.

В МИД Украины надеются, что президенты подпишут документы по итогам встречи, благодаря которым Киев наладит «эффективное партнерство» с американским бизнесом. Чтобы вопросы господина Зеленского звучали яснее для президента Байдена, министерство готовит «конкретные проекты с названиями, цифрами и сроками реализации».

У визита Владимира Зеленского в Вашингтон есть и другая, более глобальная цель, добавил Дмитрий Кулеба. Президент планирует побороться за цивилизационную принадлежность Украины, уговорив одного из крупнейших западных лидеров признать Украину «частью своей цивилизации».

«Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией», — сообщил глава украинского МИД.

Global Look Press / Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Как только стороны придут к общему мнению по этому пункту, процесс «евроатлантической интеграции Украины» ускорится.

Этот вопрос в Киеве считают «простым и сложным одновременно», чего не скажешь о процессе вступления страны в НАТО. Здесь все гораздо проще: Киев «стучится» в Североатлантический альянс с конца прошлого века, однако руководство военно-политического блока не торопится раскрывать двери перед восточными соседями.

Кулеба уверен, что Украина делает все для вступления в НАТО, а вот заокеанским партнерам стоит чаще проявлять инициативу.

«Это дорога с двусторонним движением. Это как копать тоннель под водой — с обеих сторон начинают копать и в определенной точке встречаются. <…> Я также отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — добавил министр иностранных дел.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Причина, по которой Белый дом сопротивляется «движению» навстречу Украине, для замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолога Павла Фельдмана абсолютно ясна: США и Украина — неравноправные партнеры. Киеву нечего предложить Вашингтону, поэтому никаких фундаментальных договоренностей от встречи 30 августа ждать не стоит.

«Слово "интеграция" в данном контексте не совсем уместно. Кроме своих сельскохозяйственных угодий, Украине нечего предложить Соединенным Штатам, о них, скорее всего, и пойдет речь во время встречи двух президентов. Украина будет сдавать природные ресурсы, свои национальные богатства в обмен на обещания каких-то финансовых подачек со стороны Вашингтона. Байдена Украина интересует исключительно в качестве плацдарма для давления на Россию. Это просто дармовая рабочая сила для Вашингтона. Поэтому это не интеграция, а эксплуатация, которую Украина приветствует и воспринимает с радостью», — считает эксперт.

В НАТО Украину не пускают по одной причине: на востоке страны продолжается вооруженный конфликт. Если вотчина президента Зеленского официально станет членом Альянса, первый же выстрел украинских силовиков в сторону Донбасса будет означать объявление войны России, чего командиры НАТО не хотят.

Вместо этого Украину все чаще просят «помолчать» и не вмешиваться в серьезные геополитические игры.