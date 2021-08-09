Мосгорсуд снял кандидата от "Яблока" Льва Шлосберга с выборов в Госдуму

Московский городской суд принял решение о снятии представителя партии "Яблоко" Льва Шлосберга с выборов в Государственную думу.

Суд рассмотрел административный иск, поданный кандидатом от партии "Зеленые". В результате было принято решение об отмене регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 Льва Шлосберга.

Представитель "Яблока" не участвовал в заседании суда, так как был признан заинтересованным лицом. Его представлял юрист. Решение о снятии в выборов еще не вступило в законную силу.