Российский Су-35С завоевал «бесспорный титул» лучшего российского истребителя-«невидимки» благодаря своим универсальным качествам и рентабельности, считает обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

Автор отмечает, что внушительной боевой нагрузкой и «гибким набором вооружения» Су-35С затмевает многие аналоги четвертого поколения и даже американский F-22 Raptor, который относят к пятому поколению истребителей.

«Су-35С может похвастаться грузоподъемностью 8000 кг, которая распределяется по 12 узлам подвески. Су-35 может успешно выполнять полетные задачи с широким выбором управляемых бомб, а также крылатых ракет класса "воздух-земля" и крылатых ракет семейства Х-31/35/59 и "Калибр"», — отметил Эпископос.

Истребитель также оснащен 30-мм авиапушкой GSh-30-1 и ракетами P-77 класса «воздух-воздух», что позволяет Су-35С успешно и результативно наносить авиаудары по любым целям.

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Еще одним достоинством российского истребителя Эпископос называет «Ирбис-Е» — модернизированную радиолокационную станцию пассивного электронного сканирования (PESA).

Станция является «мощным инструментом», который позволяет отслеживать до 30 целей одновременно на расстоянии до 350 километров. Более того, Су-35С способен развить скорость до 2,4 тысячи километров в час, а боевая дальность истребителя достигает 1,6 тысячи километров.

В настоящее время на вооружении России стоят около 100 сверхманевренных истребителей Су-35С, что позволяет РФ претендовать на превосходство в воздухе, подытожил обозреватель.

Ранее военные эксперты The National Interest пришли к выводу, что за последние десятилетия американская артиллерия пришла в упадок, в то время как российское вооружение укрепляется и наращивает боевую мощность.