В Литве заявили о необходимости антибелорусских санкций

Западные государства должны ввести санкции против Белоруссии, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на пресс-конференции в Литве.

В Литве прошла совместная пресс-конференция Тихановской с главой МИД балтийской республики Габриэлюсом Ландсбергисом. Мероприятие организовано по случаю первой годовщины президентских выборов в Белоруссии.

В ходе пресс-конференции экс-лидер рассказала о необходимости ограничительных мер в отношении Минска. Особенную надежду Тихановская выразила на США, Канаду и Великобританию.