Певица МакSим обратилась к фанатам после длительной комы

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, опубликовала первый пост после госпитализации. Полтора месяца звезда провела в реанимации — в искусственной коме и под аппаратом ИВЛ.

Артистка на своей странице в Instagram поблагодарила поклонников за невероятную поддержку в этот тяжелый период. Отдельно она отметила своих "спасителей" — персонал московской городской больницы №52, которых назвала настоящими профессионалами.

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света!" — написала МакSим в соцсети.

Врачи уже переводят звезду из реанимации, где она пробыла полтора месяца, в обычную палату. По признанию артистки, когда она очнулась после комы, то не могла поверить, что провела в бессознательном состоянии столько времени — ей казалось, что прошли всего два дня. Несмотря на общую слабость и недомогание, МакSим настроена по-боевому.

"Я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", — рассказала Максимова.

Врачи категорически запретили певице выступать, а также совершать перелеты до полного восстановления. Артистка признается, что после комы она с трудом дышит. Чтобы вернуть легкие в нормальное состояние, МакSим потребуется не один месяц.