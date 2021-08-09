Злоумышленники взяли в заложники посетителей ЦУМа в Бишкеке

На месте происшествия работают полицейские и кинологи. Людей эвакуируют из здания, о минировании которого сообщили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили ЦУМ в Бишкеке. По предварительным данным, там находятся злоумышленники, которые угрожают людям оружием. Они взяли в заложники несколько посетителей, а также заявили, что здание заминировано. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работает полиция и кинологи.

Сейчас людей из ЦУМа эвакуируют. Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что в туалете торгового центра женщина заложила бомбу.