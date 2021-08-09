Кнутов: подлодка «Орел» сорвала планы США раскрутить новый скандал

Американский военный самолет, совершивший ранее странные маневры в небе над Балтийским морем неподалеку от Литвы и Эстонии, пытался там найти «радиоактивный русский след», чтобы раскрутить очередной антироссийский скандал.

Об этом в беседе с информагентством «Народные Новости» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя инцидент с самолетом ВВС США в небе над Балтикой, о котором ранее сообщили итальянские аналитики.

По информации итальянских военных экспертов, американский самолет спецназначения WC-135W Constant Phoenix, замеченный ранее совершающим странные маневры над Балтийским морем, специализируется на поиске и обнаружении радиоактивных изотопов, так как эта машина считается «детектором ядерных боеприпасов». И именно этим самолет и занимался над Балтикой- искал «русский радиоактивный след».

Как заявил по этому поводу военный историк Юрий Кнутов, маневры американского военного самолета-разведчика могут быть попыткой совершить очередную антироссийскую провокацию.

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Возможно, разведывательный самолет ВВС США получил задание совершить полет над Балтийским морем после того, как появилась информация, что у датских берегов ранее потерял ход атомный подводный крейсер «Орел» ВМФ РФ.

«Американцы хотели обнаружить радиоактивный след в море и раскрутить новый антироссийский скандал. Мол, русские травят море и его рыбные ресурсы радиацией, да еще очередную атомную аварию скрывают, — предположил военный эксперт. — Но лодка «Орел» смогла продолжить движение и тем самым сорвала планы Вашингтона. Уровень радиации оказался в норме и самолет вернулся на базу».

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Напомним, ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, по какой причине российская атомная подлодка «Орел» могла потерять ход у берегов датского острова Сехеро. По его словам, Балтийское море отличается рядом особенностей, в частности глубоководностью и тем, что на его дне можно «найти что угодно», включая затонувшие корабли петровских времен. Эти особенности серьезно осложняют управление подводными лодками.

А в данном случае, по словам Сивкова, подводный ракетный крейсер «Орел» мог потерять ход в результате попадания постороннего предмета в водозаборники, служащие для охлаждения атомного реактора.