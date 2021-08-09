Депутаты Европарламента посоветовали ЕС готовиться к победе революции в Белоруссии

Европейская народная партия призвала Евросоюз готовиться к победе "демократической революции" в Белоруссии.

Соответствующее заявление сделали глава крупнейшей фракции в Европарламенте Манфред Вебер вместе с депутатами Сандрой Калниете и Андрюсом Кубилюсом. Европарламентарии считают, что действующий режим в Белоруссии якобы падет. По их словам, "это вопрос времени".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал европейских политиков за резкие высказывания. По его словам, подобными действиями они подталкивают мир к третьей мировой войне.