Анастасия Крайнова поддержала Буланову в стремлении помочь пенсионерам Петербурга

Экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова заявила о необходимости помогать российским пенсионерам.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова баллотируется в депутаты ЗакСа Петербурга от партии "Родина". Она предложила реализовать проект "Ленинградская надбавка".

Певица, экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова положительно высказалась об инициативе Булановой. Помогать пенсионерам, особенно тем, кто рисковал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны, не стыдно, убеждена Крайнова.

"Поэтому я на все 200% поддерживаю инициативу Татьяны", — заявила собеседница Федерального агентства новостей.

Анастасия Крайнова не единственная знаменитость, поддерживающая Татьяну Буланову в сложившейся ситуации. Об инициативе певицы положительно высказались артист цирка Аскольд Запашный, актриса Светлана Немоляева и многие другие.