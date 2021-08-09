Спикер Госдумы Володин предложил ответные меры на притеснение русскоговорящих

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в свете недавнего инцидента в Киргизии считает, что необходимо ввести меры для граждан иностранных государств, притесняющих русскоговорящих.

Вызвавший беспокойство российских властей случай произошел в киргизской столице Бишкеке. Находящийся в нетрезвом состоянии местный житель напал на женщину-кассира парка аттракционов из-за того, что она общалась с посетителями на русском языке. Мужчина бросил в нее калькулятор. Все это сняли расположенные поблизости камеры, после чего агрессивного киргиза задержали сотрудники правоохранительных органов.

Российский политик Вячеслав Володин предложил запретить въезд в страну всем гражданам, кто так или иначе притеснил россиян за рубежом. Об этом спикер сообщил в своем Telegram-канале. Его идею как возможную санкционную меру для иностранных дебоширов рассмотрят в Госдуме.