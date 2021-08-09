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Лукашенко обозначил, когда покинет пост президента Белоруссии

Лукашенко обозначил, когда покинет пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что скоро покинет пост главы государства. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом», трансляция которого ведется на YouTube-канале информагентства «БелТА».

«Очень скоро, но гадать не надо», — ответил на вопрос журналистов белорусский президент.

Он также добавил, что может рассматривает 15-20 человек, которые потенциально могут стать его преемниками на высшем государственном посту. 

Ранее Александр Лукашенко объяснил, когда Белоруссия признает Крым российской территорией. Он отметил, что имеет четкую позицию по вопросу о принадлежности полуострова и готов поддержать РФ. Однако это станет возможным только тогда, когда «последний российский олигарх» будет осуществлять туда поставки своих товаров, объяснил белорусский лидер.