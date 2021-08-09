Директор МакSим сообщила о переводе певицы в обычную палату

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала в своем Instagram-аккаунте сообщение о переводе артистки в обычную больничную палату.

Также менеджер отметила, что, несмотря на активное выздоровление певицы, врачи не спешат прогнозировать дату ее выписки, однако уверены, что "она не за горами".

По словам Соколовой, врачи удивлены благополучным исходом такого тяжелого течения болезни. Медики назвали этот случай уникальным. Директор заявила, что артистку ждет долгое восстановление, так как после лекарственной комы исполнительница не может самостоятельно ходить, кушать и общаться.

Также Соколова написала слова благодарности всему медицинскому персоналу больницы, в которой лежит МакSим, за проявленный профессионализм и спасение жизни других людей.