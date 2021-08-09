Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мосгорсуд признал законным арест Батурина по делу о мошенничестве

/ Обновлено: 09 августа 2021 13:55
Мосгорсуд признал законным арест Батурина по делу о мошенничестве

Мосгорсуд вынес решение оставить в СИЗО известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества.

Батурин стал фигурантом уголовного дела после обращения в правоохранительные органы его сестры Елены Батуриной. Она назвала фальшивым приложение к мировому соглашению об урегулировании судебного спора в Инсбруке. Защита утверждает, что документ неподдельный. Речь идет о компенсации за пакет акций "Интеко".

Басманный суд ранее назначил Батурину меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября. Сам обвиняемый отказывается признавать свою вину.