Мосгорсуд признал законным арест Батурина по делу о мошенничестве

Мосгорсуд вынес решение оставить в СИЗО известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества.

Батурин стал фигурантом уголовного дела после обращения в правоохранительные органы его сестры Елены Батуриной. Она назвала фальшивым приложение к мировому соглашению об урегулировании судебного спора в Инсбруке. Защита утверждает, что документ неподдельный. Речь идет о компенсации за пакет акций "Интеко".

Басманный суд ранее назначил Батурину меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября. Сам обвиняемый отказывается признавать свою вину.