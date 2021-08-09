Синоптики назвали причину утреннего тумана в Тюмени

С раннего утра в социальных сетях Тюмени начался переполох из-за фотографий тумана, опустившегося на город. Местные жители рассказали, что видимость на улице не превышала полутора километров, а некоторые даже ощущали в воздухе запах гари.

«Тюмень опять в дыму. Запахом гари пропитан воздух», – поделился Абелив Акенфлаев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Prt Scr vk.com / ЧС Тюмень / Абелив Акенфлаев

Тюменцы предположили, что их мог накрыть смог от лесных пожаров в Якутии. В региональном управлении МЧС эту теорию опровергли, заявив, что вблизи области нет крупных действующих возгораний.

Сотрудники Гидрометцентра объяснили происхождение утреннего тумана изменением погодных условий.

«Это именно туман, а не смог. Накануне прошли сильные дожди, а температура воздуха по ночам установилась выше средних показателей. Кроме того, отсутствует ветер. Все это спровоцировало образование дымки», – объяснили синоптики.

Ранее метеорологи сообщили, что дым от горения леса в Республике Саха добрался до Екатеринбурга и окутал несколько городов в Ямало-Ненецком автономном округе.