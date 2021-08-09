Глава Белоруссии раскрыл планы Польши и Литвы по ликвидации Протасевича

Литва и Польша "заказали" журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что не рад присутствию основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, на территории республики. Однако Литва и Польша планировали ликвидировать Протасевича.

"И мне надо его сейчас защищать", — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что несет за Протасевича ответственность. По этой причине президент не может допустить, чтобы с журналистом что-то случилось.