Певец Левкин заявил о готовности поддержать Буланову на выборах в ЗакС Петербурга

Инициативу "Ленинградской надбавки" пенсионерам Петербурга кандидата в депутаты ЗакСа, певицы Татьяны Булановой поддержал певец, бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин.

Если человек идет в депутаты и имеет концепцию, которая позволит показать его свое собственное мнение, — это всегда хорошо, отметил музыкант. Если артистка имеет свою программу, у нее есть шанс.

"Тем более она очень сильный человек, и я очень надеюсь, что то, что она задумала, — продавит", — отметил он.

Певец подчеркнул, что баллотироваться и продвигать инициативы — это большая работа, и если у Булановой на это есть время и желание, то он готов выступить в поддержку ее кандидатуры.

"Тем более поднять пенсии — это вообще правильная инициатива, потому что мы живем во время жесточайшей инфляции, а от этого никуда не деться. А помочь может только законодательная инициатива", — цитирует Левкина ФАН.

Известная отечественная певица ранее выразила разочарование в связи с тем, что некоторые чиновники "ставят палки в колеса" политической партии "Родина". В Петербурге ей не дали разместить тысячи баннеров и плакатов. Чтобы восстановить справедливость, Буланова записала видеоролик, адресованный главе ЦИК Элле Памфиловой. Она призвала обеспечить партиям равные права на выборах в парламент.