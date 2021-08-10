Актер Селин встал на сторону Булановой в борьбе за честные выборы в Петербурге

Практику «столичных» пенсионных надбавок давно пора выводить за пределы Москвы, считает известный актер, заслуженный артист РФ Сергей Селин. Так исполнитель роли Анатолия Дукалиса в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей» прокомментировал видеообращение легендарной эстрадной певицы и актрисы Татьяны Булановой.

В ролике, адресованном главе ЦИК Элле Памфиловой, она рассказала о препятствиях, которые учиняют местные власти партии «Родина». В частности, соратникам Булановой запретили проводить предвыборную агитацию и рассказывать жителям Северной столицы о так называемой «ленинградской надбавке» — доплате для петербургских пенсионеров.

Сергея Селина возмутила подобная несправедливость. Актер обратил внимание, что Татьяна Буланова имеет полное право требовать от Москвы разрешения этой ситуации, поскольку размер пенсионных надбавок по стране пока оставляет желать лучшего.

«Татьяна, будучи знаковым человеком для Петербурга, может обращаться с какими угодно просьбами. <…> Даже на примере заслуженных артистов страны: почему у нас [в Санкт-Петербурге] не доплачиваются дополнительные средства, как это делают в Москве? И здесь стоит говорить не только об артистах, а обо всех пенсионерах. Моя теща получает 11 тысяч рублей пенсии, я буду получать 20 800. Я на бензин в месяц столько трачу. Пора пересмотреть ситуацию в этой области и заплатить людям, которые честно отработали всю свою сознательную жизнь», — заявил Селин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

У Татьяны Булановой, добавил актер, есть реальные шансы попасть в петербургский ЗакС, а пенсионные надбавки «взять на карандаш». Сергей Селин также рассказал «Политике Сегодня», что певице уже предлагали стать кандидатом в Законодательное собрание Северной столицы около 12 лет назад, однако тогда она отказалась.

«Я Таню знаю 30 лет, она единственная в стране, кто, невзирая на проблемы, никогда не опускает руки и не склоняется ни перед кем. Она независима. Она же не себе помогает, а людям», — подытожил артист.

В видеообращении Буланова попросила Эллу Памфилову направить в Петербург независимую комиссию, которая проследит за предвыборной гонкой и «поможет губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов».

Накануне стало известно, что Памфилова распорядилась незамедлительно отправить в Северную столицу представителей ЦИК для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.