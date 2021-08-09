Желание Булановой помочь петербургским пенсионерам восхитило писателя Арно

Инициативу певицы Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка" для пенсионеров поддержал петербургский писатель Сергей Арно.

Баллотирующаяся в депутаты ЗакСа от партии "Родина" Буланова обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить партиям равные права на выборах. Причиной тому стал запрет от петербургских чиновников на размещение агитматериалов "Родины". Из-за этого многие жители Северной столицы не смогли узнать о программе "Ленинградская надбавка". Писатель Арно, которого восхитила инициатива Булановой, назвал необходимостью поддержать пенсионеров.

"Я очень приветствую эту замечательную идею. На мой взгляд, вообще Петербург стоит немного особняком от других городов. Насколько я знаю, в Москве есть такая надбавка. Я считаю, что в Петербурге сделать такую надбавку было бы очень хорошо, как поддержку наших пенсионеров", — заявил Арно в комментарии для "Слово и Дело".

Буланова уверена, что губернатор Петербурга Александр Беглов не в курсе происходящего, поэтому она попросила Памфилову направить в город независимую комиссию для оценки действий избиркома. Несмотря на возникшие трудности, общественные инициативы Булановой поддержали более 70 тыс. жителей Северной столицы.