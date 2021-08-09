В США рассказали о страхе КНР перед восточным аналогом НАТО

Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), который более 15 лет назад объединил Австралию, Индию, США и Японию для решения вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, до сих пор вызывал у Китая лишь насмешки, однако теперь в Поднебесной начали ощущать угрозу своим региональным интересам. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs, который издает американский Совет по международным отношениям.

Образованию «союза четырех» поспособствовало цунами, произошедшее в Индийском океане в 2004 году. Тогда лидеры стран совместно работали над устранением последствий крупнейшего по своим разрушениям стихийного бедствия.

Тогда в Токио предприняли первую попытку объединить страны против Китая, однако в Нью-Дели и Канберре от такого сотрудничества отказались, заявив, что партнерские связи с Пекином для них носят принципиальный характер.

«После нескольких лет растущей напряженности между США и Китаем, агрессивного поведения Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и неоднократных столкновений между китайскими и индийскими войсками вдоль их взаимно оспариваемой сухопутной границы, стратегические расчеты в отношении Китая претерпели изменения во всех столицах "четверки"», – написали в американском СМИ.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

В то время попытку возродить QUAD в Китае поэтично сравнили с «морской пеной в Тихом или Индийском океане», которая лишь привлекает внимание на короткий срок ради заголовком в СМИ и опасности не представляет.

Отношение Пекина к «четверке», по мнению экспертов, изменилось в марте этого года после первого саммита, организованного по инициативе президента США Джо Байдена (который, как известно, горит идеей создать неформальную антикитайскую коалицию), с участием глав остальных стран-участниц.

Заявленный тогда диалог QUAD о климатических проблемах, пандемии, а также экономическом сотрудничестве государств, на деле был призван мобилизовать противостояние «китайской угрозе», считают аналитики Foreign Affairs. Это, по их мнению, стало особенно очевидно после заявления председателя КНР о том, что его страна до 2035 года намерена стать мировым экономическим и технологическим лидером, а также ведущей военной державой.

«Для Си [Цзиньпина] важнейший вопрос заключается в том, станет ли "четверка" достаточно большой, единой и мощной для того, чтобы эффективно противостоять Китаю, тем самым подрывая любую веру в то, что его доминирование в Азии или во всем мире неизбежно. Пока Пекин с трудом пытается дать эффективный ответ на вызов "четверки"», – считают американцы.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

В Совете по международным отношениям отметили, что Китай пытался расколоть «четверку» в течение всего прошлого года. В отношении Австралии Пекин ввел ограничения на импорт сырья и ряда продовольственных товаров.

А вот с Японией и Индией, власти КНР, напротив, попытались наладить отношения, пойдя на ряд уступок. Но и эта тактика возымела обратный эффект. Лидеры стран с недоверием отнеслись к доброжелательным порывам китайцев и еще больше укоренились в желании объединиться, отметили в США.

«К началу этого года китайские официальные лица поняли, что ни игнорирование, ни разделение «четверки» не работает. Поэтому Пекин перешел к третьему варианту: полномасштабной политической атаке. <...> Пекин надеется, что он сможет изолировать и маргинализировать "четверку" дипломатически и экономически, обойдя ее с флангов на мировой арене», – отметили в Foreign Affairs.

Однако в США считают, что ликовать китайцам еще очень рано, поскольку формат QUAD вполне может быть расширен именно за счет европейских сил. Об этом свидетельствует приглашение Австралии и Индии к участию в июньском саммите G7, а также участившиеся обсуждения политики Китая на съездах ЕС и НАТО.

Вместе с тем, конфронтация с «четверкой» может сыграть на руку нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину, который, оперируя «окружающей страну угрозой», сможет продолжить держать в руках бразды правления и после выборов в 2022 году.