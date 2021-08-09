Разработчики представят игру о противодействии кибермошенникам в медиацентре "Патриот"

Пресс-конференция, посвященная новой компьютерной игре, начнется в 15:00 и пройдет в медиацентре "Патриот".

В первом полугодии 2020 года в России зафиксировали около миллиона преступлений, из них 26% приходится на кибермошенничество. Жертвами аферистов становятся пенсионеры, малограмотные люди и сотрудники различных предприятий.

Ученые из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали специальную компьютерную игру, которая поможет россиянам защитить банковские счета, сообщает ФАН.

В студии пресс-центра Медиагруппы "Патриот" разработчики объяснят, как их игра поможет повысить компетентность населения в вопросах безопасности. Также ученые расскажут, как чаще всего в руки преступников попадает закрытая информация крупных организаций.