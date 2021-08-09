Госслужащих и учителей могут обязать пользоваться российскими мессенджерами

Российские власти изучают вопрос перевода госслужащих и учителей на отечественное ПО. Эта инициатива может быть реализована к 2022 году.

Через российские электронные сервисы преподаватели смогут общаться со школьниками, студентами и родителями. Госслужащие, вероятно, будут использовать отечественное ПО для работы. О возможных изменениях сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на план мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий". Правкомиссия по цифровому развитию положительно относится к реализации такого проекта.