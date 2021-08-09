Названо возможное последствие аварии на заводе "Газпрома"

Эксперты рассказали, к чему может привести авария на Уренгойском заводе российского энергетического холдинга "Газпром".

Происшествие может повлечь за собой снижение выпуска сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Российской Федерации. Показатель способен уменьшиться примерно на 15%, пишет "Коммерсантъ".

В результате пожара одна из двух линий деэтанизации производства была повреждена, утверждают СМИ. Вторую линию остановили из предосторожности. При этом с 7 августа поставки конденсата на Уренгойский завод возобновились, заявили в "Газпром переработке". По оценкам собеседников издания, текущая мощность завода способна сократиться в два раза.